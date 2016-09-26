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السيسي من الإسكندرية: مصر عصية على أن تكون دولة لاجئين

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السيسي من الإسكندرية: مصر عصية على أن تكون دولة لاجئين السيسي من الإسكندرية: مصر عصية على أن تكون دولة لاجئين

>كتب سمير حسنى - محمد شعلان

 

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن توجه جديد لدى الدولة، لإنهاء كافة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمارات الصغيرة والمتناهية الصغر، موضحًا أنه سيتم طرح المشروعات الجديدة بالتراخيص اللازمة، حتى يبدأ المستثمر فى عمله مباشرة.

 

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 1بمنطقة غيط العنب فى الإسكندرية، أن ما يحاك ضد يؤكد أن مصر عصية على أن تكون دولة لاجئين، داعيًا الإعلام لإلقاء الضوء على المشروعات التى تقوم بتنفيذها الدولة، لمنح الشباب أملا، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى عن الشباب.


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مصر 365

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