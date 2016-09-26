السيسى لـ"المهاجرين": "سايبها وماشى ليه؟.. وهنشتغل لآخر لحظة علشانكم"

أفاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه سيتم طرح 600 ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى خلال شهر يونيو القادم مُنفذة بالمستوى الحالى للمواطنين، فضلا عن العمل الآن فى 75 ألفا من 160 ألف شقة لسكان المناطق الخطرة، مؤكدا أن هذه الوحدات ستنتهى فى يونيو القادم.

وأشار الرئيس السيسى، فى كلمته بمشروع "غيط العنب"، إلى انتهاء مشروع الإسكان الاجتماعى بشكل عام فى 300 منطقة على مستوى الجمهورية فى شهر يونيو 2018، مفصحا عن أنه تحدث مع وزير الإسكان عن تنفيذ مشروعات إسكان لفئات أخرى.

ووجه السيسى كلامه إلى المهاجرين من مصر، قائلا "سايبها وماشى ليه؟ وتزعلنا وتزعل أسرتك ومصر كلها عليك ليه؟.. واحنا مش سايبينك وبلدك مصر مش سيباك.. واحنا قاعدين بنعمل إيه واحنا علشانكم موجودين وهنفضل نشتغل لآخر لحظة وبكل قوة".