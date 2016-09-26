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لجنة المسابقات: كنا نتمنى إقامة مباراة الزمالك وصن داونز في القاهرة ولكن

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لجنة المسابقات: كنا نتمنى إقامة مباراة الزمالك وصن داونز في القاهرة ولكن لجنة المسابقات: كنا نتمنى إقامة مباراة الزمالك وصن داونز في القاهرة ولكن

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن ملعب برج العرب هو الأقرب لاستضافة مباراة التتويج بين الزمالك وصن داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري الأبطال.

وأشار رئيس لجنة المسابقات عبر إذاعة 9090 إلى أن مباراة الزمالك ستقام بحضور جماهيري لن يقل عن 50 أو 60 ألف متفرج.

وأضاف "نفس الأمر ينطبق على مباراة وغانا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ستقام بنفس الملعب وبحضور جماهيري كبير".

وأوضح "اللقاءات الدولية للمنتخب تشهد حضورا جماهيريا كبيرا، ومباراة نيجيريا أقيمت وسط 70 ألف متفرج في ملعب برج العرب".

وواصل "بالطبع، كانت هناك أمنية بإقامة مباراة ، ولقاء الزمالك في نهائي أفريقيا بإستاد القاهرة، ولكن الأمر أمني بحت".

وأتم عامر حسين "إقامة لقاء دجلة والاتحاد بإستاد القاهرة، كان بروفة للأمن لعودة المباريات للملعب، رغم أن التجربة مختلفة كثيرًا عن مباريات الأهلي والزمالك".

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