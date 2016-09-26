مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة: روسيا شريك للأسد فى ارتكاب جرائم حرب في سوريا

اتهم مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ماثيو رايكروفت، روسيا بأنها شريك لنظام الرئيس بشار الأسد فى ارتكاب جرائم حرب.

وقال السفير رايكفورت خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة أمس لبحث الوضع فى حلب “بعد مرور خمس سنوات منذ اندلاع الصراع، ربما يعتقد الواحد منا بأن النظام قد استنفد بربريته، وأن شهوته المقززة لسفك دماء شعبه قد أخذت مجراها ووصلت لنهايتها. لكن كما رأينا خلال عطلة نهاية الأسبوع، انحدر النظام وروسيا إلى أعماق جديدة وأطلقا جحيما جديدا ضد حلب”.

وأضاف مندوب بريطانيا الدائم فى الأمم المتحدة “حيث باتت قنابل قادرة على تفجير ملاجئ محصنة، وهى أنسب لاستخدامها لتدمير منشآت عسكرية، تستخدم حاليا لتدمير البيوت وملاجئ الحماية من القنابل، وتتسبب بإعاقات وإصابات وقتل العشرات، إن لم يكن المئات، كما تُسقَط قنابل حارقة، عشوائية فى أثرها، على مناطق المدنيين لكى تحترق حلب مجددا”.

وتابع “ولزيادة الأوضاع سوءا، يستهدف القصف الآن إمدادات المياه الحيوية لملايين الناس، ما تسبب فى قطع المياه عن الذين فى أشد حاجة إليها. باختصار، يصعب نكران أن روسيا شريكة لنظام الأسد فى ارتكاب جرائم حرب.”

واستطرد السفير البريطانى أن “هذه الأحداث المروعة تؤكد ما نعرفه منذ وقت طويل، روسيا بحاجة لإنقاذ، وليس عرقلة، جهود العودة لوقف العمليات القتالية. روسيا بحاجة لتمكين، وليس الاعتداء على، المساعدات الإنسانية. وفى النهاية، على روسيا تهيئة، وليس تدمير، الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات السياسية.”

وحذر السفير “إن لم تتخذ روسيا هذه الخطوات، وأكثر من ذلك، فإنها بذلك تؤكد مكانتها عضوا مارقا فى المجتمع الدولي، لكن فى الحقيقة، وكما اتضح بشكل مؤلم من الاعتداء المروع المفرط على قافلة المساعدات الإنسانية الأسبوع الماضي، لم يتبقّ لروسيا أى مصداقية فى هذه المسائل. ولا شك فى أن روسيا ستحاول الآن تشتيت الانتباه بعيدا عن الجرائم التى ترتكبها فى سوريا بإلقاء اللائمة على المعارضة والحديث كثيرا عن خطر الإرهاب. لكن الجميع فى هذه القاعة يتفق على أن “داعش” وجبهة النصرة إرهابيون لا بد من هزيمتهم. ذلك ليس هو السؤال”.

وختم رايكفورت “إن روسيا والنظام لا يقصفان إرهابيين. بل إنهما يقصفان كافة أشكال المعارضة ويقتلان المئات فى كل شهر، كما يتعاونان مع ميليشيا شيعية طائفية ومع حزب الله – وهى جماعة إرهابية فى عيون الكثير من أعضاء مجلس الأمن وجامعة الدول العربية”.