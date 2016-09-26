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«اتفرج يا سلام» يعرض فيلمي «عنبر 6» و«التوب الأسود» للمخرجة نسرين الزيات

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«اتفرج يا سلام» يعرض فيلمي «عنبر 6» و«التوب الأسود» للمخرجة نسرين الزيات «اتفرج يا سلام» يعرض فيلمي «عنبر 6» و«التوب الأسود» للمخرجة نسرين الزيات

المخرجة نسرين الزيات – أرشيفية

كتب – مصطفى حمزة

يستضيف برنامج “اتفرج يا سلام”، المخرجة نسرين الزيات، للحديث عن فلامها التسجيلي”عنبر 6″، والفيلم الروائي القصير “التوب الأسود”.

ويشارك “الزيات” الناقد السينمائي عصام زكريا – خلال اللقاء – لمناقشة الفيلمين، في تمام الـ 10:30 من مساء اليوم الإثنين، على القناة الثانية “الأرضية والفضائية” بالتليفزيون المصري.

يذكر أن حصل فيلم “عنبر 6″، على جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة بالمهرجان القومي الخامس عشر عام 2009، وجائزة لجنة تحكيم مسابقة “صورة إنسان” في الدورة الثالثة لمهرجان بغداد السينمائي الدولي عام 2011،.

ويرصد الفيلم الروائي القصير “التوب الأسود”، مأساة امرأة صعيدية عجوز مات زوجها وشقيقها وابنها، وظلت ترتدي ثوب الحداد الأسود طوال 30 عامًا.

“اتفرج يا سلام” من إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب، وإخراج عبد السلام جنيدي.

وينفرد “اتفرج يا سلام”، بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على مضامينها، فضلًا عن مناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

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