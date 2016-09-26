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«أوقاف أسيوط» توزع 11 طن لحوم من صكوك الأضاحي على الفقراء‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

تسلمت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الاثنين،11طن و200 كيلو جرام من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على المحتاجين بمراكز المحافظة المختلفة، حسب تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتوزيع لحوم أضحية على مختلف محافظات الجمهورية.

وضمت لجنة توزيع اللحوم المشكلة من المديرية برئاسة الشيخ محمد العجمي،وكيل الوزارة، والشيخ محمد عبداللطيف مدير الدعوة، والشيخ هاني محمد أحمد، مدير المتابعة الميدانية بالمديرية، والدكتور محمد شلبي، و الشيخ معاذ محمد السيد، والشيخ شعبان محمد ابراهيم، و الشيخ محمد حافظ، والشيخ أحمد محمود، بالتفتيش العام بالوزارة.

وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه تم توزيع اللحوم الخاصة بمشروع صكوك الأضاحي لعام 1437هـ – 2016م؛ على الإدارات الفرعية وعددها عشرون إدارة، وذلك لتوزيعها على المواطنين الأكثر فقرًا، واحتياجًا.

وأوضح العجمي، أنه تم وضع خطة بالمديرية بأعداد كشوف بالأسر الأولى بالرعاية بالقرى والأحياء الأشد فقرا بمختلف المدن مع إرسال مفتش ومدير إدارة وعدد من موظفي المديرية للإشراف على عمليات توزيع اللحوم.

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