عامر حسين يوضح كيف أصبح جدول الدوري جاهزا لتأهل الزمالك لمونديال الأندية

وضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أجندة مباريات الزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم في حال تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، وتأهله لكأس العالم للأندية.

وتأهل الفارس الأبيض لنهائي البطولة بعد غياب 14 عامًا، حيث يلاقي صن داونز الجنوب أفريقي يومي 14 و21 أكتوبر المقبل في جوهانسبرج والقاهرة.

وفي هذا الصدد، تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيل 3 مباريات للزمالك في بطولة الدوري في حال مشاركته بكأس العالم للأندية.

وأضاف عبر إذاعة "9090" "في البداية تم تأجيل مباراتين للزمالك لارتباطه بمباراتي الدور قبل النهائي، ثم سيتأجل له مباراتين لخوضه مباراتين في النهائي".

وأشار إلى أن مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية، ستدفع اتحاد الكرة لتأجيل 3 مباريات جديدة، ليصل إجمالي المؤجلات إلى 7 لقاءات.

وأكد عامر حسين في ختام تصريحاته إلى أنه حدد التصور المبدئي لمباريات الزمالك ومؤجلاته في الدوري، عند وضع جدول المسابقة قبل بدايتها.

وسيفتتح الزمالك مشواره في بطولة الدوري بمواجهة النصر للتعدين يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من البطولة، بينما تأجلت مباراتيه مع الإنتاج الحربي وطلائع الجيش في أول جولتين.