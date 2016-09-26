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تقرير - إيفانوفيتش وكاهيل ضحايا كونتي في تشيلسي.. والبدائل في إنجلترا

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تقرير - إيفانوفيتش وكاهيل ضحايا كونتي في تشيلسي.. والبدائل في إنجلترا تقرير - إيفانوفيتش وكاهيل ضحايا كونتي في تشيلسي.. والبدائل في إنجلترا

يخطط أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي لبيع كل من برانيسلاف إيفانوفيتش وجاري كاهيل مدافعي فريقه بعد فشل الثنائي في إثبات جدارته بالبقاء.

وحسب تقرير ورد بصحيفة "دايلي ميل" البريطانية فإن مايكل كين مدافع بيرنلي وبين جيبسون مدافع ميدلسبره هما الثنائي الذي سيحل محل إيفانوفيتش وكاهيل.

وأشار التقرير إلى أن كونتي كان قد فشل خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية في ضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس.

وانضم كاهيل إلى تشيلسي في 2012 قادما من بولتون بمبلغ 8.4 مليون يورو ويمتد عقده الحالي مع الزرق حتى 2019.

في حين أن إيفانوفيتش انضم لتشيلسي في 2008 قادما من لوكوموتيف موسكو بمبلغ 12 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2017.

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