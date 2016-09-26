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تقرير – دور روني مع يونايتد يتحول من لاعب أساسي إلى تدوير

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تقرير – دور روني مع يونايتد يتحول من لاعب أساسي إلى تدوير تقرير – دور روني مع يونايتد يتحول من لاعب أساسي إلى تدوير

تحول دور واين روني قائد مانشستر يونايتد مع فريقه من لاعب أساسي وعنصر حيوي إلى لاعب تدوير تحت قيادة جوزيه مورينيو مدربه.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية فإن قائد منتخب إنجلترا سيصبح لاعب تدوير في تشكيل يونايتد وقد تم ذلك بدء من مباراة ليستر التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير في إنجلترا قد ربطت روني بالرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل إلى الدوري الأمريكي.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره زوريا لوهانسك ضمن ثاني جولات دور المجموعات من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وخسر يونايتد أولى جولاته في الدوري الأوروبي من فاينورد بنتيجة 1-0.

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