في الليجا - ريال مدريد يرفض الهروب بالقمة.. و3 نقاط بين الأول والسادس

(إفي): سمح التعادل الثاني على التوالي لريال مدريد لمنافسيه على اللقب، برشلونة وأتليتكو مدريد الاقتراب منه كثيرا، في حين أظهرت فرق أخرى في الليجا تطورا واضحا مثل فياريال وأتليتك بلباو اللذان اقتربا من قمة الجدول الذي أصبحت النقاط فيه متقاربة جدا.

فأصبح بين الفريق الملكي المتصدر للمسابقة (14 نقطة)، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، وبين إشبيلية بقيادة الأرجنتيني خورخي سامباولي صاحب المركز السادس ثلاث نقاط فقط.

وكان الوضع مختلفا للغاية في جدول ترتيب الليجا قبل التعادلين الأخيرين لريال مدريد أمام فياريال (1-1) ولاس بالماس (2-2)، حيث كان في جعبته 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية.

أما الغريم التقليدي والمرشح الأول للمنافسة على اللقب برشلونة، فقد لعب المباراة الأخيرة دون مشاركة نجمه الأبرز ليونيل ميسي، الذي أصيب في مباراة أتليتكو مدريد في الجولة السابقة، ليتكفل زميلاه في محور (ام اس ان)، الأوروجوائي لويس سواريز والبرازيلي نيمار، بالحفل التهديفي الصاخب في مرمى خيخون (5-0).

ليقود هذا الفوز الفريق الكتالوني لتقليل الفارق مع الريال إلى نقطة واحدة فقط (13 نقطة)، وبفارق نقطة مثلها عن الثلاثي أتلتيكو مدريد وفياريال وبلباو، التي تليه في الترتيب (12 نقطة).

وعلى صعيد آخر في العاصمة مدريد، استفاد الأتليتي بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني من النقطة التي اقتنصها من البرسا بالكامب نو، ليعاود انتصاراته على حساب ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بهدف وحيد، على الرغم من الفرص العديدة التي لاحت له أمام مرمى خيرمان داريو لوكس، حارس عرين الفريق الزائر.

فقد عاد الثنائي "ج" لحسم المباريات لصالح الروخيبلانكوس، فبعد طرد المغربي-الفرنسي فيصل فجر جناح لاكورونيا، استطاع الفرنسي البديل جاميرو، صنع تمريرة حاسمه لمواطنه المتألق جريزمان الذي تكفل بإحراز هدف الفوز والثلاث نقاط قبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء.

وكذلك استغل فياريال نقطة التعادل التي أجبر الريال عليها في البرنابيو، ليؤكد على جدارته بأحد المراكز الأولى، وكان في أفضل حالاته أمام أوساسونا وفاز عليه بثلاثة أهداف لواحد، أحرزت جميعها في الشوط الأول من المباراة.

افتتح البرازيلي ألكسندر باتو التسجيل بعد خمس دقائق فقط من صافرة البداية، ليضيف الإسباني برونو سوريانو الهدف الثاني من ركلة جزاء (ق24) ثم يختتم الإيطالي نيكولا سانسوني أهداف الغواصات الصفراء (ق39)، إلا أن روبرتو توريس نجح في تقليل الفارق من علامة الجزاء أيضا، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، الذي لم يشكل فيه أوساسونا أي خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

وشمالا، حقق بلباو بقيادة المدرب إيرنستو فالفيردي انتصاره الرابع في الليجا أمام إشبيلية، ليلحق به هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

وبذلك حصل أبناء فالفيردي على المركز الثالث في جدول الليجا على حساب الأندلسيين، الفريق الذي شهدت قائمته الكثير من التغييرات في السوق الصيفية، حيث تراجعوا خطوة للوراء ليكتفوا بالمركز السادس.

ومن جهة أخرى، كان هذا هو أسبوع خفافيش فالنسيا بلا منازع، الفريق الذي بدأ مرحلة جديدة مع المدرب المؤقت سلفادور حونزاليز "فورو"، حيث استطاع بعد أربع هزائم متتالية في بداية الليجا تحقيق انتصارين متتاليين، أولهما في معقلهم بميستايا بعدما استطاع تحويل تأخره امام ألافيش إلى فوز 2-1 ، ليعود ويكرر الأمر ذاته أمام ليجانيس على ملعب بوتاركي.

فبعدما تقدم الأرجنتيني ألكسندر شيمانوفسكي لليجانيس بعد حوالي 20 دقيقة من بداية المباراة، والذي فشل في إحراز ركلة جزاء في الشوط الثاني، تكفل ناني وماريو سواريز بتسجيل هدفين، ليحصد الخفافيش نقطته السادسة تواليا.

ليفشل ليجانيس، الصاعد حديثا لليجا، في ترجمة الفرص التي سنحت له لتعديل النتيجة، ويقبل هزيمته الثالثة هذا الموسم حتى الآن، مكتفيا بإجمالي سبع نقاط من فوزين وتعادل.