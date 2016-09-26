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جيجز قد يصبح مدربا لسوانزي

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جيجز قد يصبح مدربا لسوانزي جيجز قد يصبح مدربا لسوانزي

اقترب ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق من تولي مهمة تدريب فريق سوانزي سيتي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي قريبا.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية فإن الويلزي صاحب الـ42 قد يتولى قيادة سوانزي بعد البداية السيئة للموسم من قبل فرانشيسكو جيدولين مدرب الفريق الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن المفاوضات قد بدأت بالفعل بين هو جينكينز رئيس النادي وريان جيجز.

وعمل جيجز كمساعد مدرب في يونايتد لديفيد مويس المدرب السابق للشياطين الحمر في موسم 2013-2014 وكذلك في موسمين مع لويس فان جال 2014-2015 و2015-2016 كما تولى تدريب الفريق مؤقتا عقب إقالة مويس، إلا أنه لم يستمر مع فريقه بعد تولي جوزيه مورينيو مهمة قيادته.

وتوج جيجز أثناء فترته كلاعب كرة قدم مع يونايتد بـ13 لقب دوري و4 بطولات كأس اتحاد إنجلزي و4 بطولات كأس رابطة، و9 بطولات درع خيرية، ولقبي دوري أبطال أوروبا ولقب سوبر أوروبي ولقب إنتركونتينينتال ولقب كأس العالم للأندية مرة.

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