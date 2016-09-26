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السيسي عن البيروقراطية: «تتكسر كل القواعد لإنجاز المهمة»

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السيسي عن البيروقراطية: «تتكسر كل القواعد لإنجاز المهمة» السيسي عن البيروقراطية: «تتكسر كل القواعد لإنجاز المهمة»

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

كتبت: شيماء حفظي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخطي البيروقراطية والروتين، لإنجاز المشروعات المهمة والتي تتعلق بحياة المواطنين بشكل مباشر.

وقال الرئيس خلال حفل افتتاح مشروع غيط العنب بالإسكندرية:”مينفعش نمشي بالطريقة العادية .. لازم تتكسر كل القواعد لإنجاز المهمة”.

وأضاف السيسي، إن الدولة بدأت في إنشاء عدد من المصانع المتعلقة بالاستزراع السمكي، خاصة في منطقة رشيد التي شهدت وقوع حادثة غرق الشباب المهاجرين بشكل غير شرعي، مضيفًا أن في محافظة كفر الشيخ، يتم إنشاء منطقة صناعية ويبلغ عدد المصانع بها 6 مصانع.

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