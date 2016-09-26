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«الزراعة» توافق على إنشاء 505 مدرسة ضمن مشروعات النفع العام

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«الزراعة» توافق على إنشاء 505 مدرسة ضمن مشروعات النفع العام «الزراعة» توافق على إنشاء 505 مدرسة ضمن مشروعات النفع العام

ارشيفية

كشف تقرير رسمي للإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة، عن إجمالي عدد المدارس التي تم الموافقة على تخصيص مساحات لإنشائها على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة، وذلك ضمن مشروعات النفع العام.

وأكدت وزارة الزراعة، فى بيان صحفي،اليوم الاثنين، أنه تم خلال الفترة من 19 سبتمبر العام الماضى، وحتى منتصف الشهر الجارى، الموافقة على إنشاء حوالي 505 مدرسة في 23 محافظة، حيث تأتى محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد الموافقات والتي بلغت 53 موافقة، يليها محافظة المنيا بواقع 52 موافقة.

وأشار التقرير إلى أن محافظتى “الأقصر”و”مطروح”، جاءتا في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الموافقات والتي بلغت موافقة واحدة فقط لكل منهما، يليها محافظات الاسكندرية والسويس وبورسعيد بواقع موافقتين لكل منهم.

ومن جهته قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القرار الوزارى الذى صدر مؤخرا، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادى والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة.

وأوضح وزير الزراعة إلى أنه تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية بالدلتا والأراضي المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون في نفس الوقت قريباً منه، فضلا عن أن يكون مدرجا في خطة الجهة الطالبة للمشروع.

وأشار “فايد” إلى إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضي الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية سواء كانت هيئة الأبنية التعلمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

 

 

 

 

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