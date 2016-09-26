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غياب جماعى لطلاب مدرستين بسوهاج بسبب اشتباكات بين عائلتين

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غياب جماعى لطلاب مدرستين بسوهاج بسبب اشتباكات بين عائلتين غياب جماعى لطلاب مدرستين بسوهاج بسبب اشتباكات بين عائلتين

>سوهاج ــ محمود مقبول

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بسوهاج، غيابا جماعيا لطلاب مدرسة أولاد على الابتدائية ونجع أبوطوق الإعدادية بقرية أولاد على التابعة لمركز البلينا.

 

كما شهدت مدرسة أولاد عليو الثانوية ومجمع أولاد عليو الابتدائية حضورا جزئيا للطلاب بنسبة 50% عقب رفض أولياء الأمور ذهاب أبنائهم للمدارس خشية تجدد الاشتباكات بالمنطقة بين أفراد عائلتى الشوافع والعلالسة، والتى كانت قد نشبت ظهر أمس بين العائلتين، وخلفت وراءها قتيلان ومصاب من عائلة العلالسة.

 

يذكر أن إدارة البلينا التعليمة قامت أمس بإخلاء طلاب 4 مدارس بالمنطقة بتأمين من قوات الأمن عقب ارتفاع حدة الاشتباكات بين العائلتين ووصول بعض الطلقات النارية الطائشة إلى أسوار وشبابيك مدرسة مجمع أولاد عليو الابتدائية .

 


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