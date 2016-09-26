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السيسى يسلم مواطنين عقود تمليك شقق مشروع "غيط العنب" بالإسكندرية

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السيسى يسلم مواطنين عقود تمليك شقق مشروع "غيط العنب" بالإسكندرية السيسى يسلم مواطنين عقود تمليك شقق مشروع "غيط العنب" بالإسكندرية

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتسليم بعض المواطنين عقود تمليك الشقق الجديدة بمنطقة غيط العنب العشوائية، بعد تطويرها فى محافظة الإسكندرية.

 

ويقع مشروع "غيط العنب" ضمن خطة تطوير العشوائيات بالإسكندرية، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.2 مليار جنيه، ويقام المشروع على  مساحة 12.3 فدان واستغرق تنفيذه عامين، ويتكون من مجمع سكنى عبارة عن 17 عقارا سكنيا بإجمالى 1632 وحدة بقوة استيعابية تقارب 9 آلاف مواطن.

 

ويضم مشروع "غيط العنب" فى محافظة الإسكندرية مستشفى به 150 سريرا، ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوى ووحدة طوارىء.


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