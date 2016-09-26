مياه سوهاج تفحص عدادات المواطنين للتأكد من صحة الفواتير بمركز دار السلام‎

شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لجنة ميدانية متكاملة ومتخصصة تضم الشبكات والقطاع التجاري والتوعية، لبحث مشاكل المواطنين بمركز ومدينة دار السلام، حيث تم إجراء معاينات على منازل المواطنين للتأكد من تطابق فواتير المياه مع قراءات العدادات.

كما تم إجراء عدد من التحليلات المعملية، لعينات مياه الشرب، والتأكد من مطابقتها لمواصفات المياه، هذا بالإضافة إلى قيام مسئولي التوعية بالشركة بتوعيتهم بخدمة الخط الساخن 125 ، وجميع الخدمات التي تقدمها الشركة، وكذلك توعيتهم بضرورة الحفاظ على مياه الشرب من الأهدار وترشيد استهلاك المياه، وذلك خلال المقابلات التى تم أجرائها مع المواطنين.