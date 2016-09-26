أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مياه سوهاج تفحص عدادات المواطنين للتأكد من صحة الفواتير بمركز دار السلام‎

Google+ Print
ارشيفية

ارشيفية

شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لجنة ميدانية متكاملة ومتخصصة تضم الشبكات والقطاع التجاري والتوعية، لبحث مشاكل المواطنين بمركز ومدينة دار السلام، حيث تم إجراء معاينات على منازل المواطنين للتأكد من تطابق فواتير المياه مع قراءات العدادات.

كما تم إجراء عدد من التحليلات المعملية، لعينات مياه الشرب، والتأكد من مطابقتها لمواصفات المياه، هذا بالإضافة إلى قيام مسئولي التوعية بالشركة بتوعيتهم بخدمة الخط الساخن 125 ، وجميع الخدمات التي تقدمها الشركة، وكذلك توعيتهم بضرورة الحفاظ على مياه الشرب من الأهدار وترشيد استهلاك المياه، وذلك خلال المقابلات التى تم أجرائها مع المواطنين.

 

unnamed (27) unnamed (26) unnamed (25)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا