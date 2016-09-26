كولومبيا توقع اتفاق سلام مع الماركسيين لإنهاء حرب استمرت 52 عامًا

يوقع الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، والزعيم الماركسي المتمرد تيموشينكو، على اتفاق اليوم الاثنين، ينهي حربًا استمرت نصف قرن وأدت إلى سقوط ربع مليون قتيل وشلت اقتصاد كولومبيا وجعلها مضرب أمثال للعنف.

وبعد مفاوضات استمرت أربع سنوات في العاصمة الكوبية هافانا، سيتصافح سانتوس وتيموشينكو، لأول مرة على الأراضي الكولومبية أمام زعماء العالم، بحسب وكالة “رويترز”.

وسيحول اتفاقهما لإنهاء أطول حروب أمريكا اللاتينية جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك، إلى حزب سياسي يحارب في صناديق الاقتراع بدلا من ساحات القتال التي كانت تشغلها منذ عام 1964.

وسيحضر نحو 2500 من الشخصيات البارزة الأجنبية والمحلية الحفل الذي سيقام في مدينة قرطاجنة الكولومبية، حيث تدعو لوحات ضخمة الكولومبيين إلى قبول خطة السلام.

ومن بين الضيوف بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الكوبي راؤول كاسترو، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري وضحايا الصراع.

ولابد من التصديق على الاتفاق خلال استفتاء يجري في الثاني من أكتوبر، ولكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيحصل على موافقة بسهولة.