أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

كولومبيا توقع اتفاق سلام مع الماركسيين لإنهاء حرب استمرت 52 عامًا

Google+ Print
كولومبيا توقع اتفاق سلام مع الماركسيين لإنهاء حرب استمرت 52 عامًا كولومبيا توقع اتفاق سلام مع الماركسيين لإنهاء حرب استمرت 52 عامًا

الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس

يوقع الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، والزعيم الماركسي المتمرد تيموشينكو، على اتفاق اليوم الاثنين، ينهي حربًا استمرت نصف قرن وأدت إلى سقوط ربع مليون قتيل وشلت كولومبيا وجعلها مضرب أمثال للعنف.

وبعد مفاوضات استمرت أربع سنوات في العاصمة الكوبية هافانا، سيتصافح سانتوس وتيموشينكو، لأول مرة على الأراضي الكولومبية أمام زعماء العالم، بحسب وكالة “رويترز”.

وسيحول اتفاقهما لإنهاء أطول حروب أمريكا اللاتينية جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك، إلى حزب سياسي يحارب في صناديق الاقتراع بدلا من ساحات القتال التي كانت تشغلها منذ عام 1964.

وسيحضر نحو 2500 من الشخصيات البارزة الأجنبية والمحلية الحفل الذي سيقام في مدينة قرطاجنة الكولومبية، حيث تدعو لوحات ضخمة الكولومبيين إلى قبول خطة السلام.

ومن بين الضيوف بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الكوبي راؤول كاسترو، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري وضحايا الصراع.

ولابد من التصديق على الاتفاق خلال استفتاء يجري في الثاني من أكتوبر، ولكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيحصل على موافقة بسهولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا