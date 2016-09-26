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السيسي للشباب: «بتسافروا ليه.. بلدنا أولى بينا»

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السيسي للشباب: «بتسافروا ليه.. بلدنا أولى بينا» السيسي للشباب: «بتسافروا ليه.. بلدنا أولى بينا»

الرئيس عبد الفتاح السيسى_أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح ، إن الدولة بدأت في إنششاء عدد من المصانع المتعلقة بالاستزراع السمكي، في محافظة كفر الشيخ، ويبلغ عدد المصانع 6 مصانع، خاصة في منطقة رشيد التي شهدت وقوع حادثة غرق الشباب المهاجرين بشكل غير شرعي.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بحفل افتتاح مشروع غيط العنب، اليوم الاثنين: “بلدنا أولى بينا.. بتسافروا ليه .. بلدنا مفيهاش شغل.. لأ فيها”.

وقال السيسي، إنه لا يوجد مبرر لسقوط أكثر من 60 ضحية، وهذا لا يتعلق بالدولة فقط، فنحن نتحدث عن حدود برية وبحرية، تلزم جهودًا لتأمينها ومنع التهريب سواء من الداخل والخارج، ولا تستطيع الدولة أن تحكمه 100%.

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