«الإحصاء»: انخفاض أعداد السائحين بنسبة 51.2% خلال النصف الأول من 2016

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم إلى مصر تراجع خلال النصف الأول من عام 2016 ليبلغ 2.3 مليون سائح مقـابل 4.8 مليون سائح خلال النصف المناظر من العام الماضي بنسبة انخفاض 51.2%، مرجعًا السبب لانخفاض أعداد السائحين الوافدين من روسيا الاتحادية بنسبة 54.9% تليها المملكة المتحدة بنسبة 14.9 % وألمانيا بنسبة 6.4 % .

وأوضح الإحصاء – اليوم الإثنين في بيان عن الحركة السياحية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق يوم 27 سبتمبر – أن عــدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم تراجع خلال العام الماضي ليبلغ 9.3 مليون سائحًا مقابل 9.9 مليون سائحًا عام 2014 بنسبة انخفاض 5.6% .

وأضاف أن أوروبا الشرقية سجلت أكثر المناطق إيفادًا للسائحين خلال عام 2015 بنسبة 37.7%، وكـانت روسيــا الإتحـاديـة أكثــر الـدول إيفـادًا بنسبـــة 67.9%، يليـــها أوروبــا الغربيــة بنسبــة 35.1%، وكانت المــانيــا أكثـــر الــدول إيفــــادًا بنسبــة 31.2%، يليها الشرق الأوســـط بنسبــة 15.2%، فيما كــانت السعـــودية أكثـر الدول إيفادًا بنسبة 30.4%، يليها أفريقيـا بنسبة 4.5%، والسودان بنسبة 50.7%.

وبين البيان أن إجمـالي عدد السائحــين العـرب الوافـدين مـن الدول العربية بلغ 1.7 مليون سائحًا عام 2015 مقابل 1.6 مليون سائحًا عـــام 2014 بنسبة زيادة 6.7%.

وأشار البيان، إلى أن عــدد الليـالي السيــاحيــة التي قضــاها السائحــون المغــادرون بلغت 13.5 مليون ليلة خلال النصف الأول “يناير – يونيه” 2016 مقابل 45.9 مليون ليلة خلال النصف الأول “يناير – يونيه” 2015 بنسبة انخفاض 70.5%، بسبب انخفاض عدد السائحين الوافدين.

ولفت إلى أن إجمـالي عدد الليالي السياحية التي قضــاها السائحـــون المغادرون خلال العام الماضي بلغت 84.1 مليـون ليـــلة سيــاحية عـــام 2015 مقــــابل 97.3 مليون ليلة سياحية عام 2014 بنسبة انخفاض 13.5%، منوهًا إلى أن متوسـط عـــدد الليــــالي السيـــاحية للسائح بلغت 9.1 ليلة سيـــاحية عـــــام 2015 مقـــابل 10.2 ليلة سياحية عام 2014.

كما لفت البيان إلى أن إجمـالي عــــدد الليــالي السياحية التي قضاها السائحون العـــرب المغـــادرون 16.8 مليـــــون ليلة سياحية عـــام 2015 مقـــابل 19.0مليــــون ليــلة عــــام 2014 بنسبة انخفـــــاض 11.5% .

يُذكر أن اليوم العالمي للسياحة هو اليوم الذي يوافق اعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية عام 1970، وتم الاحتفال به أول مرة عام 1980، ويهدف إلى زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة، وقيمتها الاجتماعية، الثقافية، السياسية، والاقتصادية، ويُقام احتفال هذا العام فى بانكوك – تايلاند تحت شعار “السياحة للجميع”.

أ ش أ