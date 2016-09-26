وزير النقل: انتهاء تنفيذ طريق الفيوم – الواحات نهاية العام بتكلفة 440 مليون جنيه

اجتمع الدكتور جلال سعيد وزير النقل مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المنفذه لطريق جنوب الفيوم الواحات لبحث الموقف التنفيذي لهذا المشروع الهام الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ طوله 125 كم بتكلفة اجمالية 440 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منه أواخر العام الحالي، وكانت قد واجهه بعض الصعوبات لمروره بمنطقة ديروادي الريان.

وأشار الدكتور جلال سعيد أنه هذا الطريق سيساهم في تخفيف الاحمال المرورية عن طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي وطريق القاهرة /الفيوم الصحراوي ، كما يخدم مناطق المحميات الطبيعية غرب الفيوم ( وادي الريان- وادي الحيتان ) وصولاً إلي الواحات.

واضاف وزير النقل انه بانشاء هذا الطريق يكتمل محورا هاما له اهمية تنموية وسياحية وتجارية كبرى يتمثل في (العلمين – طريق البترول- تقاطع طريق البترول مع طريق الواحات ( البويطي) – الفيوم- بني سويف – الزعفرانة ).