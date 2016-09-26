أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير النقل: انتهاء تنفيذ طريق الفيوم – الواحات نهاية العام بتكلفة 440 مليون جنيه

Google+ Print
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

اجتمع الدكتور جلال سعيد وزير النقل مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المنفذه لطريق جنوب الفيوم الواحات لبحث الموقف التنفيذي لهذا المشروع الهام الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ طوله 125 كم بتكلفة اجمالية 440 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منه أواخر العام الحالي، وكانت قد واجهه بعض الصعوبات لمروره بمنطقة ديروادي الريان.

وأشار الدكتور جلال سعيد أنه هذا الطريق سيساهم في تخفيف الاحمال المرورية عن طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي وطريق القاهرة /الفيوم الصحراوي ، كما يخدم مناطق المحميات الطبيعية غرب الفيوم ( وادي الريان- وادي الحيتان ) وصولاً إلي الواحات.

واضاف وزير النقل انه بانشاء هذا الطريق يكتمل محورا هاما له اهمية تنموية وسياحية وتجارية كبرى يتمثل في (العلمين – طريق البترول- تقاطع طريق البترول مع طريق الواحات ( البويطي) – الفيوم- بني سويف – الزعفرانة ).

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا