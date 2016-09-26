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تركيا تتوقع نزوح استثمارات بين 2 و3 مليارات دولار بعد انخفاض تصنيفها الائتماني

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تركيا تتوقع نزوح استثمارات بين 2 و3 مليارات دولار بعد انخفاض تصنيفها الائتماني تركيا تتوقع نزوح استثمارات بين 2 و3 مليارات دولار بعد انخفاض تصنيفها الائتماني

اردوغان

قال يجيت بولوت، مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان،اليوم الاثنين، إن بلاده قد تشهد خروج استثمارات تتراوح بين اثنين وثلاثة مليارات دولار عقب تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبلاد إلى “درجة عالية المخاطر”.

وأضاف بولوت خلال مقابلة مع تلفزيون “تي.آر.تي” هابر الرسمي التركي، أن قرار موديز قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا.

كان بنك جيه.بي مورجان، قال في يوليو، إن مستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات السيادية، وتلك الخاصة بالشركات التركية إذا خفضت احدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف البلاد إلى “درجة عالية المخاطر”.

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