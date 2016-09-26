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ضبط أصحاب محلات تمتنع عن بيع السجائر وأخرى تطرحها بأزيد من سعرها بشبرا

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ضبط أصحاب محلات تمتنع عن بيع السجائر وأخرى تطرحها بأزيد من سعرها بشبرا ضبط أصحاب محلات تمتنع عن بيع السجائر وأخرى تطرحها بأزيد من سعرها بشبرا

ارشيفية

وجهت شرطة ، حملات مكبرة على أصحاب المحلات والأكشاك، الذين يبيعون السجائر بأكثر من سعرها أو يحجبونها عن البيع، لرفع سعرها بالمخالفة للقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالبيع بأكثر من السعر الرسمى، والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، والقرار الوزارى 113 لسنة 94 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر .

وردت للواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، معلومات مفادها قيام صاحب محل لبيع السجائر بشبرا الخيمة بحجب سلعة السجائر عن التداول بالأسواق بقصد إعادة طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، مستفيدا من فارق الأسعار ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة .

وتم إيفاد مأمورية أمنية، أسفرت عن ضبطه وبإجراء محاولة شراء عبوة سجائر (مارلبورو) قام ببيعها بأزيد من السعر الرسمى بجنيه فى العبوة الواحدة وسعرها الرسمى 27 جنيه وبالفحص تم ضبط 120000 سيجارة مدون عليها (مارلبورو ــ روزمان ــ لايت ــ وينستون ) جمعها المتهم للاتجار بها فى السوق السوداء باكثر من السعر الرسمى فتم التحفظ على المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة .

وضبطت شرطة التموين 2000 سيجارة مدون عليها (كليوباترا ) جمعها تاجر بالشرقية للاتجار بها فى السوق السوداء بأكثر من السعر الرسمى وتم التحفظ على المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة .

 

 

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