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بالصور.. طالبات "السادات الثانوية" بالعاشر يستقبلن زميلاتهن الجدد بالحلوى

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بالصور.. طالبات "السادات الثانوية" بالعاشر يستقبلن زميلاتهن الجدد بالحلوى بالصور.. طالبات "السادات الثانوية" بالعاشر يستقبلن زميلاتهن الجدد بالحلوى

>كتبت - منال العيسوى

استقبلت  طالبات التربية النفسية والرياضية وإدارة مدرسة السادات الثانوية بنات بمدينة العاشر من رمضان زميلاتهن الجدد فى ثان يوم دراسة بتوزيع الحلوى والبونبونى والورود.

 

ووقفت الطالبات يحملن لافتات بها بعض التوجيهات للزميلات الجدد حول الالتزام بالزى المدرسى والحرص على المشاركة فى الأنشطة والتحلى بالابتسامة والأمل، كما شهد محيط مدرسة الثانوية بنات تعليق الأعلام الملونة التى رفرفت على أنغام تحية العلم ونشيد الصباح بلادى بلادى.

جدير بالذكر، أنه قام هشام عبد العزيز مدير الإدارة بجولة لتفقد  10 مدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتسكين الطلاب فى مدارسهم، وخاصة فى المدارس، وتم افتتاحها الشهر الماضى وتعمل لأول مرة فى العام الدراسى الجديد 2016 – 2017 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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