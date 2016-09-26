استياء أهالى انشاص الرمل بالشرقية من تلوث مياه الشرب

سادت حالة من الاستياء الشديد، اليوم، بين أهالى منطقة انشاص الرمل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بسبب سوء مياه الشرب المستخدمة من الصنبور بالمنازل.

ويقول" طارق الشافعى" أحد أهالى انشاص الرمل، أنه فوجئ أثناء استخدامه صنبور المنزل، بنزول المياه منه بشكل مخيف، وأنه بادر بالاتصال برئيس الوحيدة المحلية، وائل العايدى، الذى قام بإخطار المسئول عن مياه الشرب والصرف الصحى بمركز بلبيس، والذى قرر تشكيل لجنة لمعرفة الأسباب.

وناشد" الشافعى" محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، ومسئولى شركة مياه الشرب بالشرقية، بضرورة متابعة محطات المياه والعاملين بهم وتوصيتهم بعمل بتنظيف المحطات بشكل مستمر.