إحالة رئيس قرية بالأقصر للتحقيق لعدم وجود مياه بإحدى المدارس

تفقد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، سير العملية التعليمية بمدرسة باويل بقرية النجوع، وفوجئ بعدم وصول المياه للمدرسة وانقطاعها، فأمر على الفور شركة المياه بإحضار سيارة مياه صالحة للشرب، وضخها فى شبكة المياه الخاصة بالمدرسة عن طريق مضخات لتشغيل دورات المياه للأدورار الأرضية وذلك لحل مؤقت وفورى.

وكلف رئيس مدينة إسنا شركة المياه بضرورة إعداد مقايسة للمستلزمات المطلوبة لعمل خط مياه جديد من أقرب نقطة لحل المشكلة بشكل جذرى، كما وافق على أن تكون التكاليف الخاصة بالمسلتزمات من صندوق الخدمات بالمركز للقضاء على هذه المشكلة جذرياً، كما تلاحظ له سوء حالة النظافة فى المدرسة وتراكم القمامة خارج وداخل المدرسة وبالطريق المؤدى إليها وعدم إبلاغه من رئيس القرية بهذه المشكلة.

وقرر محمد سيد سليمان على الفور إحالة رئيس القرية ومعاونيه للتحقيق، كما أعد مذكرة وعرضها على محافظ الأقصر بعدم وجود فناطيس مياه على المبنى الملحق بالمدرسة أسوة بالمدارس الأخرى لضخ المياه بدورات المياه للأدوار العليا، وطلب التحقيق مع هيئة الأبنية التعليمية لتسلمها المبنى من المقاول دون مراجعة وجود تلك الفناطيس الخاصة بالمياه، وكذلك بدون التأكد من وصول المياه فى شبكة المياه بالمدرسة كما أخطر الرقابة الإدارية بهذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.

وأكد رئيس مجلس مدينة إسنا، أنه سيواصل حملاته وجولاته على كافة مدارس المحافظة للتأكد من الخدمات بصفة يومية، وأى مسئول يثبت تقصيره فى عمله لخدمة الطلاب سيتم التحقيق معه فى الحال، مشدداً على أنه لن يسمح بأى فساد أو تقصير يمس العملية التعليمية.