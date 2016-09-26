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قائد المنطقة الشمالية: مشروع غيط العنب يعبر عن تلاحم الشعب مع الجيش

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قائد المنطقة الشمالية: مشروع غيط العنب يعبر عن تلاحم الشعب مع الجيش قائد المنطقة الشمالية: مشروع غيط العنب يعبر عن تلاحم الشعب مع الجيش

>كتب سمير حسنى - محمد شعلان

قال اللواء أركان حرب، محمد الزملوط، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، إن مشروع غيط العنب يعبر عن التلاحم بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى، وإن هناك تعاونا صادقا مع المجتمع المدنى من رجال الأعمال والبنوك والجامعات، وبإشراف من المنطقة الشمالية العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لإنجاز هذا العمل فى التوقيت المحدد وبجودة عالية.

وأضاف قائد المنطقة الشمالية العسكرية، فى كلمته أثناء افتتاح الرئيس السيسى مشروع بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب فى الإسكندرية، أن هذا المشروع يعد نموذجا فريدا للتكافل الاجتماعى، حيث كان رجال الأعمال فى الإسكندرية على قدر المسئولية، وتم التنسيق مع البنك الأهلى المصرى الذى كان على قدر المسئولية المجتمعية وتحمل معنا إتمام هذا المشروع.

وتابع: المشروع يثبت أننا إذا تعاوننا سوف نستطيع تغيير وجه الحياة فى ، موضحًا أنه تم إنشاء مركز لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم، كما تم استغلال أسطح بعض المبانى لإنشاء خلايا الطاقة الشمسية.


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مصر 365

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