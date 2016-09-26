السيسي يصل الإسكندرية لافتتاح مشروع «غيط العنب» العشوائية بعد تطويره

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى محافظة الإسكندرية لافتتاح منطقة مشروع “غيط العنب”، الذى يقع ضمن خطة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه.

وحضر افتتاح المشروع كبار رجال الدولة ووفد من الإعلاميين والصحفيين.

يقام المشروع على مساحة 12.3 فدان واستغرق تنفيذه عامين، ويتكون من مجمع سكنى عبارة عن 17 عقارا سكنيا بإجمالى 1632 وحدة بقوة استيعابية تقارب 9 آلاف مواطن، ويضم مستشفى به 150 سريرا ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة طوارىء.

كما يقوم الرئيس بتسليم عقود تمليك الشقق الجديدة للأهالى، وسيتفقد عدد من العقارات السكنية والوحدات من الداخل.