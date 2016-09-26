الإسكان: 11 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية بقيمة مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة 757 مليون جنيه، يخدمان نصف مليون نسمة، و9 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة مليار و135 مليون جنيه، تخدم مليون نسمة.

وأضاف الوزير فى بيان صحفى،اليوم الاثنين، أنه فى مجال مياه الشرب، يجرى تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه جنوب العلمين بطاقة 166 ألف م3/يوم، بتكلفة 257 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 88 %، كما تم البدء فى تنفيذ مشروع نقل مأخذ محطة مياه برج العرب من دليل ترعة مريوط إلى الكيلو 83.7 على ترعة النوبارية، بتكلفة 500 مليون جنيه، والمشروعان يخدمان نصف مليون نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما آخر يونيو 2018.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه فى مجال الصرف الصحى، يجرى تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة مرغم الصناعية قبلى وبحرى الطريق الصحراوى، ومنطقة الجزام والمناطق المحيطة بها، بتكلفة 346 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 28 %، ويخدم 100 ألف نسمة، ويواجه المشروع بعض التحديات تتمثل فى تعديات من بعض الأهالي، ونعمل على حل مشكلاته، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه آخر يونيو 2018، كما يجرى تنفيذ مشروع خط الطرد البديل لمحطة أرض الهيش، بتكلفة 9 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 92 %، ويخدم 250 ألف نسمة، ويواجه المشروع أيضا تحديا يتمثل فى اعتراض الأهالي والصيادين على استكمال جزء من الخط حوالي 100 م.ط بجانب سور ميناء الإسكندرية، ويتم التنسيق لسرعة إنهاء المشروع، ومشروع صرف صحي قرى الملاحة – مرحلة ثانية، بتكلفة 205 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 75 %، ويخدم 140 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه آخر يونيو 2017.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه يجرى أيضا تنفيذ مشروع تطوير محطات رفع صرف صحى (الرأس السوداء – سيدى بشر – السيوف – سموحة)، بتكلفة 115 مليون جنيه، ويخدم 200 ألف نسمة، وتم الانتهاء من الرأس السوداء، وسيدى بشر، وسموحة، ومن المقرر الانتهاء من السيوف آخر يونيو 2017، ومشروع طوسون وابن النفيس والرحاب، بتكلفة 8.19 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 35 %، ويخدم 10 آلاف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه آخر يونيو 2017، كما يجرى الانتهاء من تنفيذ مشروع مجمع صرف صحى بأقطار من 900-2500 مم بشارع الثلاثينى الجديد حتى محطة رفع الرأس السوداء، بتكلفة 85 مليون جنيه، ويخدم 45 ألف نسمة.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إنه يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى لعزبة الشيخ الكبرى وعزبة جلال، بتكلفة 12.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 30 %، ويخدم 25 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه آخر يونيو 2017، ومشروع صرف صحي أبو ثلاث، بتكلفة 350 مليون جنيه، ويخدم 150 ألف نسمة، ويواجه المشروع تعدى الأهالى على محطة الرفع الرئيسية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو 2018، بالإضافة إلى مشروع شبكة صرف صحي المهاجرين (خمسمائة)، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ويخدم 70 ألف نسمة، وتم الانتهاء من تنفيذه ويجرى الإعداد لطرح رافع المهاجرين.

وأكد “مدبولى”، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحى، وهى: مشروع محطة المعالجة الشرقية، ويهدف لإعادة تأهيل محطة المعالجة الابتدائية القائمة بطاقة 600 ألف م3/يوم، وزيادة طاقة المعالجة الابتدائية إلى 800 ألف م3/يوم، وإضافة المعالجة الثانوية لكامل التصرف بطاقة 800 ألف م3/ يوم، بتكلفة إجمالية 1450 مليون جنية، وتم دخول المشروع للخدمة 2014/12/2، ويخدم 2.5 مليون نسمة، ومشروع محطة معالجة ورفع العامرية، ويتكون من تنفيذ شبكات صرف صحي ووصلات منزلية لخدمة مناطق: العامرية القديمة، ومرغم، وزاوية سيدي عبد القادر، والناصرية، مع تنفيذ محطات الرفع الفرعية والرئيسية، وعمل محطة معالجة بطاقة 100 ألف م3/ يوم، بتكلفة إجمالية 531.3 مليون جنيه + 32.2 مليون يورو من بنك التعمير الالماني، وتم دخول المشروع للخدمة 2015/7/15، إضافة لمشروع روافع الساحل الشمالى، ويشمل: إﺣﻼل وﺗﺠﺪﯾﺪ وإنشاءات ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺮواﻓﻊ: الحمام الساحلي، والعلمين الساحلي، وسيدي عبدالرحمن، بطاقة رفع 250 ألف م2/ يوم، لخدمة 0,7 مليون مواطن، وإﺣﻼل وﺗﺠﺪﯾﺪ و إنشاءات ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺮواﻓﻊ: الضبعة الساحلي الجديد، والضبعة القائم، وفوكا، بطاقة رفع 250 ألف م2/ يوم، لخدمة 700 ألف مواطن.

وقال وزير الاسكان: إن هناك 14832 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى فى محافظة الإسكندرية، بمدينتى برج العرب الجديدة، والنوبارية الجديدة، موزعة كالتالى: 13392 وحدة بمدينة برج العرب، تم نهو وجار تسليم 10176 وحدة منها، بينما يجرى تنفيذ 3216 وحدة أخرى، بجانب 1440 وحدة بمدينة النوبارية الجديدة، تم نهو وتسليم 336 وحدة منها، ويجرى تنفيذ 1104 وحدات.

وبشأن المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان لصالح الغير بالمحافظة، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يجرى تنفيذ 5 مشروعات لصالح محافظة الإسكندرية، وهى: مشروع توسعة نفق سيارات كليوبترا (المرحلة العاجلة)، بتكلفة 50 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 83 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية ديسمبر 2016، ومشروع إحلال وتجديد كوبري الملح بالعجمي (حي غرب)، بتكلفة 26 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 80 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نوفمبر 2016، ومشروع إنشاء 8 عمارات سكنية بمنطقة طلمبات المكس، بتكلفة 16.9 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85 %، ومشروع تطوير منطقه بير مسعود، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 60 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما ديسمبر 2016، موضحاً أنه يجرى التسليم الابتدائى لمشروع إحلال وتجديد كوبري الصيادين (أعلي ترعه أكاسيا)، بتكلفة 2.5 مليون جنيه.