مقتل قيادي بتنظيم القاعدة جنوبي اليمن واعتقال آخر

نفذت 3 فرق تابعة لقوات الحزام الأمني اليمني فجر اليوم، حملة مداهمات لمنازل بقرى فى مديريتى لودر والوضيع فى محافظة أبين جنوبي البلاد ، أسفرت عن مقتل قيادى فى تنظيم القاعدة يدعى عبد الله السعيد حبيبات، واعتقال عنصر تابع للتنظيم.

وذكر بيان لقوات الحزام الآمني وزع على وسائل الاعلام، أن القوة الأمنية داهمت منزل القيادى بالتنظيم بقرية القاع بمديرية لودر وتبادلت النيران معه، مما أسفر عن مقتله ومقتل جندي وإصابة آخر، وفى قرية السلامية بالمديرية داهمت قوة أمنية القرية واشتبكت مع عنصر من القاعدة ولكنه استطاع الهرب بعد أن أصاب جنديًا من القوة.

كما داهمت قوة أخرى منزلا فى مديرية الوضيع واعتقلت أحد عناصر القاعدة يدعى أبو اسامة الياسري، وأكد مصدر فى قيادة الحزام الأمني أن عمليات الدهم لمنازل المطلوبين ستتواصل.

يذكر أن قوات الحزام الامني هى جزء من الشرطة والتشكيلات الأمنية للسلطة المحلية اليمنية فى عدن والمحافظات الجنوبية وتشكلت فى مارس الماضي وقوامها حوالى 12 ألفا من ضباط وقيادات من الجيش والأمن تم تسريحها عقب حرب 1994 وعناصر المقاومة الجنوبية واستطاعت خلال الفترة القصيرة تحقيق نجاحات أمنية كبيرة وهى تتلقى أوامرها من السلطات المحلية بمحافظة عدن المتمثلة فى المحافظ ومدير الأمن وشرطة عدن، ويبعد مركز محافظة أبين عن العاصمة المؤقتة عدن بحوالى 55 كيلومترًا.