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وزير البترول يتوجه للجزائر للمشاركة في المنتدى الدولى للطاقة

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وزير البترول يتوجه للجزائر للمشاركة في المنتدى الدولى للطاقة وزير البترول يتوجه للجزائر للمشاركة في المنتدى الدولى للطاقة

 

أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، متجهًا إلي الجزائر فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يشارك خلالها فى فعاليات الدورة الـ 15 للمنتدى الدولي للطاقة.

كما يشارك فى المنتدى حوالى 72 دولة منتجة ومستهلكة للبترول والغاز، ويشكل المنتدى الدولى للطاقة الذى تأسس فى 1991 ، إطار غير رسمى للتشاور والحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، والتي تمثل اليوم أزيد من 90 % من العرض والطلب العالمي، ويسعى المنتدى إلى تحقيق تفاهم أحسن والتوعية بمصالح الطاقة المشتركة بين أعضاء المنتدى.

بالإضافة إلي مشاركة وزراء الطاقة للدول الأعضاء، مسئولين، خبراء، شركات بترولية وغازية، بالإضافة إلي المنظمات الدولية على غرار المنظمة الدولية، للدول المصدرة للبترول (أوبك)، الوكالة الدولية للطاقة، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، وستتناول هذه الدورة الآفاق النفطية والغازية ودور الطاقات المتجددة، وأهمية الولوج إلي خدمات الطاقة، فى التنمية البشرية ودور التكنولوجيا.

 

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