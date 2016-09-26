ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4%

ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، بعد أن قال وزير الطاقة الجزائري، إن كل الخيارات مطروحة لخفض أو تجميد إنتاج النفط خلال اجتماع غير رسمي تعقده أوبك هذا الأسبوع.

وبحسب رويترز، جاء هذا بعد تراجع أسعار النفط أربعة في المئة يوم الجمعة وسط علامات على عدم تحقيق السعودية وإيران تقدما يذكر في التوصل لاتفاق مبدئي على تجميد الإنتاج.

وسيلتقي أعضاء أوبك على هامش اجتماعات المنتدى الدولي للطاقة في الجزائر خلال الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر أيلول حيث يناقشون اتفاق محتمل للحد من الإنتاج.

وقال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة في الجزائر يوم الأحد “لن نخرج من الاجتماع صفر اليدين.”

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 42 سنتا إلى 44.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0914 بتوقيت جرينتش بعد هبوطه 1.84 دولار أو أربعة في المئة خلال الجلسة السابقة. وكان الخام الأمريكي قد ارتفع ثلاثة في المئة الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 42 سنتا إلى 46.31 دولار بعد هبوطه 1.76 دولار أو 3.7 في المئة في الإغلاق السابق. وارتفع برنت 0.3 في المئة الأسبوع الماضي.