ضبط صاحب مجزر لتجميعه مرتجعات المصانع وإعادة بيعها للمواطنين بالجيزة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية فى الجيزة من القبض على صاحب مجزر لقيامه بتجميع مرتجعات المصانع والمحال من اللحوم وإعادة بيعها للمواطنين فى الجيزة وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين تفيد بقيام صاحب مجزر غير مرخص لذبح؛ بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية (الدواجن ومصنعاتها ) الغير صالحة للاستهلاك الآدمى من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات العامة وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى شركات الأغذية خلافا للحقيقة لإيهام جمهور المستهلكين بأنها من مذبوحات المجازر المرخصة وصالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقها لجنة من مفتشى الطب البيطرى (إدارة التفتيش على اللحوم ) ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة المجزر المتحرى عنه وأسفرت عن ضبط و2.500 طن سلع غذائية ( هياكل دواجن ـ مفروم دواجن ) معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرا فنيا يفيد بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وبها سائل انفصالى مدمم ومعبأة داخل أكياس مدون عليها أسماء مزورة ومنسوبة لكبرى الشركات بالمخالفة للحقيقة، وتم التحفظ على المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة، وأوصت اللجنة بإعدامها.