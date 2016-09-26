صور.. ختام فعاليات مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد

مراسل «ONA»:

اختتمت محافظة الوادي الجديد، مساء أمس الأحد،، فعاليات مهرجان التمور الثالث الذي أُقيم بالمحافظة على مدار يومين.

وحضر الاحتفال اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والجهاز التنفيذي بالمحافظة، فضلًا عن جموع المواطنين.

وتضمنت فعاليات الختام إقامة احتفالية فنية كُبرى بمعبد “هيبس” بمدينة الخارجة، وأحيت الحفل فرق فنون شعبية لمحافظات “الوادي الجديد -المنيا – أسيوط”، ​وقدم المحافظ – في ختام الاحتفالية – الشكر لكل من ساهم في تنفيذ وإخراج المهرجان، واعدًا أن يكون مهرجان التمور دوليًا العام المقبل.​