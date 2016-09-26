أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور.. ختام فعاليات مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد

Google+ Print
اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد خلال ختام فعاليات مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد

اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد خلال ختام فعاليات مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد

مراسل «ONA»:

اختتمت  محافظة الوادي الجديد، مساء أمس الأحد،، فعاليات مهرجان التمور الثالث الذي أُقيم بالمحافظة على مدار يومين.

وحضر الاحتفال اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والجهاز التنفيذي بالمحافظة، فضلًا عن جموع المواطنين.

وتضمنت فعاليات الختام إقامة احتفالية فنية كُبرى بمعبد “هيبس” بمدينة الخارجة، وأحيت الحفل فرق فنون شعبية لمحافظات “الوادي الجديد -المنيا – أسيوط”، ​وقدم المحافظ – في ختام الاحتفالية – الشكر لكل من ساهم في تنفيذ وإخراج المهرجان، واعدًا أن يكون مهرجان التمور دوليًا العام المقبل.​

ختام فعاليات مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد

ختام فعاليات مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد

اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد خلال ختام فعاليات مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد

اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد خلال ختام فعاليات مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد

ختام فعاليات مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد

ختام فعاليات مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد

unnamed (5)

ختام فعاليات مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد

unnamed (3)

ختام فعاليات مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد

unnamed (4)

ختام فعاليات مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا