أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السيسي يفتتح منطقة «غيط العنب» العشوائية بالإسكندرية بعد تطويرها

Google+ Print
السيسي يفتتح منطقة «غيط العنب» العشوائية بالإسكندرية بعد تطويرها السيسي يفتتح منطقة «غيط العنب» العشوائية بالإسكندرية بعد تطويرها

يفتتح منطقة «غيط العنب» العشوائية بالإسكندرية بعد تطويرها

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى محافظة الإسكندرية لافتتاح منطقة مشروع “غيط العنب”، الذى يقع ضمن خطة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه.

وحضر افتتاح المشروع كبار رجال الدولة ووفد من الإعلاميين والصحفيين.

يقام المشروع على مساحة 12.3 فدان واستغرق تنفيذه عامين، ويتكون من مجمع سكنى عبارة عن 17 عقارا سكنيا بإجمالى 1632 وحدة بقوة استيعابية تقارب 9 آلاف مواطن، ويضم مستشفى به 150 سريرا ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة طوارىء.

كما يقوم الرئيس بتسليم عقود تمليك الشقق الجديدة للأهالى، وسيتفقد عدد من العقارات السكنية والوحدات من الداخل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا