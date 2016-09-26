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4 عادات خاطئة تسبب مشاكل صحية.. أبرزها استخدام المسكنات عشوائيا

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4 عادات خاطئة تسبب مشاكل صحية.. أبرزها استخدام المسكنات عشوائيا 4 عادات خاطئة تسبب مشاكل صحية.. أبرزها استخدام المسكنات عشوائيا

>كتبت رانيا سعد الدين

التوعية الطبية من الأمور التى تتطلب المزيد من الاطلاع والبحث حتى يعيش الفرد يتنعم بصحة جيدة طوال الوقت، إلا أن حتى الأفراد التى تمتلك ثقافة طبية وتوعية بشتى الأمور الصحية تقع فى بعض الأخطاء الشائعة، وحسب موقع "healthpurify" فهناك 4 أخطاء يمكن للأفراد الوقوع فيها دون إدراك:

 

1-   الحذاء الضيق

يقول المتحدث باسم الجمعية الأمريكية الطبية العناية بالقدم إن ارتداء حذاء ضيق يتسبب فى ألم شديد فى العضلات والأصابع وقد يؤدى إلى التهابات فى أوتار القدم، وأغلب الأفراد يقعون فى هذا الخطأ الطبى.

 

2- تناول المسكنات وأدوية البرد دون استشارة الطبيب

من أكبر الأخطاء تناول الأدوية بناء على اقتراحات الأصدقاء دون الرجوع للطبيب، وأشهرها المسكنات وأدوية البرد، وهذا قد يؤدى فى كثير من الأوقات إلى الشعور بالصداع، الغثيان، هبوط بالدورة الدموية.

 

3- الخروج فى أوقات الذروة دون وضع واقى شمس

واقى الشمس من المستلزمات الطبية المهمة وليست مجرد رفاهية، حيث يتسبب التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية فى بدون وضع واق طبى جيد إلى الإصابة بالحروق أو تكون الخلايا السرطانية.

 

4- الاستهانة بوضع حزام الأمان في السيارة

85% من الأمريكان يهتمون بوضع حزام الأمان أثناء القيادة للحفاظ على أرواحهم، إلا أن "توم دينجوس" مدير معهد فرجينيا للتكنولوجيا أكد أن أكثر من ربع السائقين حول العالم يتعرضون لحوادث خطيرة بسبب إهمالهم لهذا الشأن، ويعتقدون بأنه بسيط على الرغم من أن أهميته تتمثل فى أحيان كثيرة عند النجاة من موت محقق أو الحماية من كسور مضاعفة.


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