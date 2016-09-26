زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جنوب اليابان

هز زلزال بقوة 5.7 درجة، جزيرة أوكيناوا، الواقعة بجنوب اليابان وسلسلة من الجزر المجاورة، اليوم الاثنين، دون صدور تقارير عن تسجيل أضرار أو إصابات.

وتعد الزلازل أمرا شائع الحدوث في اليابان، بحكم كونها تقع بواحدة من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم.

ويصل نصيب اليابان إلى قرابة 20 في المئة من الزلازل التي تحدث في العالم، وتبلغ قوتها ست درجات أو أكثر، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وفي 11 مارس 2011 ، هز زلزال بلغت قوته 9 درجات، الساحل الشمالي الشرقي لليابان، فيما كان أقوي زلزال في اليابان حتى الآن، وجاء إلى جانب موجة مد عملاقة، مؤديا إلى أسوأ أزمة نووية في العالم منذ تشرنوبيل قبل ربع قرن.