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صور.. محافظ الوادي الجديد يكرم قافلة القوات المسلحة بعد إنهاء أعمالها بالمحافظة‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

كرم اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد،القافلة الطبية الصحية والبيطرية والدينية، التابعة للقوات المسلحة”المنطقة الجنوبية العسكرية”، بعدما أنهت اليوم الاثنين أعمالها بالوادي الجديد، والتي استمرت خلال الفترة من 17 وحتى 25 سبتمبر الجاري.

وأكد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أن القافلة قامت بتوقيع الكشف، وصرف العلاج بالمجان علي 1942 حالة بالمستشفي من أهالي مركزي الخارجة وباريس و 624 حالة بمستشفي الداخلة من أهالي مركزي الداخلة وبلاط.

ووجه “عشماوي”، الشكر لأعضاء القافلة وقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية علي جهودهم في دعم المحافظة طبيًا وتنمويًا، مؤكدًا أن المحافظة ترحب بكل القوافل الطبية وتقدم لها كافة الإمكانيات المتاحة والمطلوبة لإنجاح أهداف القافلة.

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