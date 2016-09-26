فرنسا: يجب تفكيك مخيم “الأدغال” بشكل كامل

قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الاثنين، إنه يجب “تفكيك” مخيم المهاجرين الذي يسمى “الأدغال” في مدينة كاليه الساحلية “بشكل كامل ونهائي”.

وأكد هولاند، الذي يقوم بزيارة إلى كاليه للمرة الأولى، أن “الحكومة ستذهب حتى النهاية” بشأن هذا المخيم، الذي يضم بين سبعة آلاف وعشرة آلاف مهاجر، قدم جزء كبير منهم من سوريا وإريتريا والسودان، على أمل التوجه إلى بريطانيا.

وطلب الرئيس الفرنسي من البريطانيين “تحمل حصتهم” في حل هذه المشكلة.

وكانت الحكومة الفرنسية وعدت بأن تفكك “قبل حلول الشتاء” مخيم كاليه، حيث يعيش المهاجرون في ظروف قاسية، وتوزيعهم على مراكز استقبال.