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انتشار الشرطة السرية أمام مدارس البنات لمنع المعاكسات بالإسماعيلية

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انتشار الشرطة السرية أمام مدارس البنات لمنع المعاكسات بالإسماعيلية انتشار الشرطة السرية أمام مدارس البنات لمنع المعاكسات بالإسماعيلية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

بالتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد، قال اللواء على العزازى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إنه أصدر تعليماته لكافة مأمورى المراكز والأقسام ونوابهم على مستوى المحافظة، بالخروج إلى الشوارع والمرور على المدارس لرفع أى إشغالات امام المدارس وكذلك الباعة الجائلين الذين يشكلون خطورة على التلاميذ خاصة المرحلة الابتدائية.

وأضاف مدير الأمن، أنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الدوريات الامنية وسيارات التدخل السريع أمام المدارس على مستوى المحافظة وذلك للحفاظ على الحالة الأمنية بالمدارس .

وأوضح أنه تم الدفع بعناصرمن الشرطة السرية أمام مدارس البنات، خاصة فى فترة خروج التلاميذ والطالبات من المدارس لمنع أى معاكسات وضبط المتجاوزين، كما تم الدفع بعناصر من المرور لتسيير الحركة المرورية امام المدارس ومنع تكدس السيارات امام المدارس خاصة وقت خروج المدارس، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تصرف يعكر صفو العملية التعليمية بالمحافظة.


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