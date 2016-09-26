القبض على عامل حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنيا

مراسل«ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط عاطل بحوزته 3 قطع سلاح نارى بدون ترخيص.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائى يفيد قيام “هنى.س”، 52 سنة – عامل من ملوى بالاتجار بالأسلحة والذخائر الغير مرخصة متخذًا من مسكنه مكانًا لإخفائها ومن دائرة القسم والمراكز المجاورة مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى للترويج لعملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 3 فرد خرطوش محلى الصنع و11 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وجارى العرض على النيابة.