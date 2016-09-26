مباحث منيا القمح بالشرقية تضبط المتهمين بقتل سائق «توك توك»

مراسل«ONA»:

> تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم الاثنين، من القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك “شلشلمون”، وبحوزتهم أسلحة نارية، بعد أن قاموا بقتله وإلقاء جثته بجوار مقابر كفر فرج بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، مفاده العثور على جثة “غريب محمد عليوة غريب”، 48 سنه – سائق توك توك، ومقيم شلشمون دائرة المركز بجوار مقابر كفر فرج يوسف دائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث ضم كل من العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى بجنوب الشرقية والمقدم رائد ربيع طنطاوى وكيل فرع البحث الجنائى والرائد أحمد حسن رئيس مباحث منيا القمح والنقيب محمد فؤاد أحمد والنقيب أحمد شويخ والنقيب محمد مجاهد والنقيب شهاب شاكر معاونى مباحث المركز.