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انعقاد اللجنة الوزارية المصرية السودانية في 2 أكتوبر المقبل

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انعقاد اللجنة الوزارية المصرية السودانية في 2 أكتوبر المقبل انعقاد اللجنة الوزارية المصرية السودانية في 2 أكتوبر المقبل

تنعقد اللجنة الوزارية المصرية السودانية العليا بالقاهرة في الفترة من 2 إلي 5 أكتوبر المقبل.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر اليوم الاثنين، إن اجتماعات كبار المسؤولين تنعقد يومي 2 و3 أكتوبر.

ويترأس الجانب المصري وكيل وزارة التعاون الدولي والجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية وتنعقد اللجنة الوزارية يوم 4 أكتوبر على مستوى وزراء لخارجية.

واشار إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة ستناقش اتفاقيات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والقنصلية والثقافية وسيتم يوم 29 سبتمبر افتتاح معبر آرقين الحدودي بواسطة وزيري النقل في البلدين.

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