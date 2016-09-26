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الاتحاد الأوروبي يوفر منحة 70 مليون يورو للصندوق الاجتماعي

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الاتحاد الأوروبي يوفر منحة 70 مليون يورو للصندوق الاجتماعي الاتحاد الأوروبي يوفر منحة 70 مليون يورو للصندوق الاجتماعي

الاتحاد-الاوروبي

قال رئيس قسم التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي في ، دييجو إسكالونا، إن الاتحاد وفر منحة قدرها 70 مليون يورو لصالح البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل – الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي – مؤكدا مساندة الاتحاد الأوروبي الكاملة للحكومة المصرية في سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف إسكالونا – في تصريح يوم الأحد على هامش زيارته لمشروعات البرنامج بمحافظة الفيوم – أنه من خلال التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الدولي, تم التركيز على تنمية المناطق الأكثر فقرا في مصر وإطلاق برامج عاجلة للتشغيل كثيف العمالة، حيث تم تأهيل وتشغيل 38 ألف من العمالة غير الماهرة، وبلغ حجم مشاركة المرأة 65% وتحقق حوالي 11 مليون يومية عمل.

ولفت إسكالونا، إلى أن التأثير غير المباشر للبرنامج انعكس إيجابيا على المجتمعات التي طبق فيها, حيث استفادت 882 ألف أسرة من برامج التوعية وخدمات الأمومة والطفولة, كما استفاد 100 ألف شخص من برامج محو الأمية, مؤكدkا أن 82% من الميزانية دفعت أجورا للمستفيدين الحقيقيين من البرنامج.

 

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