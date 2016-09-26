أسبوع الموضة في ميلان يصل إلى يومه الخامس

شاهدنا عديداً من التصاميم العصرية الرائعة خلال أيام أسبوع الموضة في ميلان مؤخراً، وهاهو الأسبوع يقترب من نهايته. شاهدي معنا فيما يلي ما قدَّمه مصممو ميلان أمس في عروض الأزياء.

في عرض مارني Marni شاهدنا مجموعة كبيرة من البدلات والمعاطف البسيطة ذات الألوان الكلاسيكية ومنها الأبيض، والأحمر، والأخضر وحتى الأسود مع حضور بعض الطبعات البسيطة، أما في عرض دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana فشاهدنا انفجاراً للألوان المنعشة والتصاميم الأنثوية مع حضور لافت للترتر اللماع بألوان عصرية، والدانتيل الأنثوي الناعم في عديد من الفساتين.

وفي ختام اليوم قدَّمت ماركة ديسكويرد٢ Dsquared2 مجموعة أنيقة ومتنوعة جمعت بين الجرأة والفخامة. شاهدي معنا ماذا قدَّم المصممون في اليوم الخامس من أسبوع الموضة في ميلان وشاركينا برأيك بها.