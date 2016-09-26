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وزير التعليم العالي يبحث مع وفد من بكين إنشاء جامعة صينية في مصر

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وزير التعليم العالي يبحث مع وفد من بكين إنشاء جامعة صينية في مصر وزير التعليم العالي يبحث مع وفد من بكين إنشاء جامعة صينية في مصر

الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي

يلتقي الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الاثنين، ” دو يوى بوه” النائب الأول لوزير التربية والتعليم الصيني، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة، وذلك بمقر الوزارة فى إطار دعم العلاقات بين والصين.

 وقال الوزير، أنه سيناقش مع الجانب الصينى الخطوات التنفيذية لإنشاء جامعة صينية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم كافة التخصصات المتميزة بالصين، وكذلك بحث إنشاء كلية تكنولوجية تكون نموذج للتجربة الصينية الرائدة في المجال التكنولوجي لتفعيل ريادة الأعمال بمصر، وإنشاء جامعة مصرية بالصين بمشاركة عدد من الجامعات المصرية في التخصصات المختلفة.

 وأضاف الشيحى أنه سيتم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل البروتوكولات التى وقعها سيادته خلال زيارته الأخيرة للصين فى أغسطس الماضى، والتى جاءت فى إطار تفعيل بروتوكولات التعاون التى وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الصينى فى زيارته الأخيرة للصين.

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