اليوم.. السيسي يفتتح مشروع «غيط العنب» بالإسكندرية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مشروع “غيط العنب” والذى يقع ضمن خطة تطوير العشوائيات بالإسكندرية وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.2 مليار جنيه،وذلك بحضور كبار رجال الدولة ووفد من الاعلاميين والصحفيين.

يقام المشروع على مساحة 12.3 فدان واستغرق تنفيذه عامين، ويتكون من مجمع سكنى عبارة عن 17 عقارا سكنيا بإجمالى 1632 وحدة بقوة استيعابية تقارب 9 آلاف مواطن، ويضم مستشفى به 150 سريرا ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة طوارىء .

كما يقوم الرئيس بتسليم عقود تمليك الشقق الجديدة للأهالى، وسيتفقد عدد من العقارات السكنية والوحدات من الداخل.