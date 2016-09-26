بالصور.. «نغم FM» تحتفل بانضمام شوبير بـ«On-Air»

كتبت – إنجي لطفي

احتفلت أسرة نغم FM بحضور ماهر عبد العزيز رئيس شبكة راديو النيل، وأحمد سمير رئيس راديو نغم FM، بانضمام الكابتن أحمد شوبير إلى الراديو ببرنامج ” On-Air “” ، وسط أجواء من البهجة، وفي حضور فريق العمل.

برنامج اجتماعي رياضي ترفيهي، يتضمن فقرات مختلفة عن الشكل المعتاد لشوبير في القنوات والإذاعات الاخرى، يتميز البرنامج بالإيقاع السريع والانفرادات ، ففقرة انفراد تعرض خبر رياضي حصري، أما فقرة “الحدوتة” سيحكي فيها شوبير عن قصة أو موقف أو ذكريات تذاع لأول مرة.

يذكر أن برنامج on air هو أول تعاون بين كابتن أحمد شوبير و إذاعة نغم FMيذاع البرنامج من الأحد للخميس الساعة 9 صباحاً.

فريق عمل البرنامج دانيال جورج، مصطفى عادل، أية عبد المنعم، عبد الحميد فراج، أيمن بيومي.