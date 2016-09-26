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القبض على عامل حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنيا

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القبض على عامل حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنيا القبض على عامل حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط عاطل بحوزته 3 قطع سلاح نارى بدون ترخيص.

 

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائى يفيد قيام "هنى.س" 52 عامل من ملوى بالاتجار بالأسلحة والذخائر الغير مرخصة متخذا من مسكنه مكانا لإخفائها ومن دائرة القسم والمراكز المجاورة مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى للترويج لعملائه.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 3 فرد خرطوش محلى الصنع و11 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وجارى العرض على النيابة.

 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة عاطل بالمنيا، حيث تم ضبط المدعو "عمرو. ب " 32 سنة دبلوم وبحوزتة800 قرص مخدر مختلفة الأنواع بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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