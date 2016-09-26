مدن جامعة عين شمس تبدأ استقبال المقبولين لإجراء تحليل المخدرات وتسكينهم

تبدأ المدن الجامعية لجامعة عين شمس، اليوم الاثنين، إجراءات استقبال الطلاب الجدد المقبولين للسكن بالمدن الجامعية، لاستكمال إجراءات القبول وتقديم ملفاتهم وتسكينهم، وذلك وفق الجداول الزمنية المحددة لكل فرقة وكلية، فضلا عن إجراء الكشف الطبى على الطلاب وتحليل المخدرات.

ومن المقرر أن تستقبل المدن الجامعية بمدينة الطلبة “بنين”، طلاب الفرق النهائية والفرقة الخامسة طب وطب أسنان، وبمدينة الطالبات طالبات الفرقة النهائية للكليات العملية، والفرقة الخامسة طب وطب أسنان.

وتواصل المدن الجامعية بالجماعة، بدء من اليوم الطلاب المقبولين لمدة 8 أيام حددتها الجامعة فى أيام “26 و 27 و 28 و 29″ من سبتمبر الجارى، وأيام “3 و4 و 5 و 9 ” أكتوبر ، وذلك وفق الجدول المعلن.