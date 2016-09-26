لأول مرة.. إجراء اختبار تحديد المستوى اللغوى للطلاب الوافدين بمعاهد البعوث

أجرى قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع لجنة تطوير منظومة الطلاب الوافدين، أول اختبار تحديد مستوى لغوى مقنَّن دوليا لقياس مهارات اللغة العربية الأربع (الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة)، وذلك للطلاب الدوليين الوافدين غير الناطقين بالعربية الذين تقدموا للالتحاق بمعاهد البعوث.

يأتى ذلك انطلاقًا من استراتيجية الأزهر التى دشنها الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتاريخ 22/7/2016، والتى تُولى اهتمامًا خاصًّا بالطلاب الوافدين باعتبارهم سفراء الأزهر إلى جميع دول العالم، وعملا على تطوير معاهد التدريس الخاصة بالوافدين.

ومن المقرر أن يكون هذا الاختبار دوريًا مرة كل شهر ونصف (45 يوما)، حيث يقيس سبعة مستويات (تمهيدى، مبتدئ أول، مبتدئ ثان، متوسط أول، متوسط ثان، متقدم أول، متقدم ثان).

ومن المقرر أن يكون اجتياز المستوى المتوسط الثانى بنسبة 65 % شرطًا رئيسًا للالتحاق بأي سنة من السنوات الدراسية بمعاهد البعوث.

ويحتوى الاختبار على قياس خمس مهارات رئيسة (استماع، تحدث، قراءة، كتابة، قواعد).

من الجدير بالذكر أن اختبار تحديد المستوى اللغوى يختلف عن اختبار تحديد المستوى العلمى (مسابقة المرحلة الإعدادية، ومسابقة المرحلة الثانوية).